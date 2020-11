10. Spieltag in der 3. Liga: Dresdner Kampf-Sieg gegen die Löwen

Aufatmen bei Dresden, sogar ein Tänzchen nach dem mühsam erkämpften 2:1 im Topspiel gegen TSV 1860 München. Löwen-Trainer Michael Köllner analysierte: "Es war jetzt nicht unbedingt so, dass Dresden das Spiel gewinnen musste." Ganz anderer Ansicht war Dresdens Trainer Markus Kauczinski: "Es war aufgrund der zweiten Halbzeit auch ein verdienter Sieg."

Am Samstag steigt ab 13.45 Uhr somit schon wieder der nächste Kracher bei MagentaSport.



Nachfolgend die aktuellen Stimmen des Sonntagspiels Dresden gegen TSV 1860 München. Am Montag schließt der SC Verl gegen Lübeck den 10. Spieltag ab. Am Dienstag trifft der MSV Duisburg im Nachholspiel auf Halle. Beide Partien starten jeweils ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.

Dynamo Dresden - TSV 1860 München 2:1

Dresdens Trainer Markus Kauczinski räumte vor dem Spiel ein, dass sein Team "2, 3 Tage an der Niederlage" in Saarbrücken geknabbert habe. Gegen Sechzig wolle er "mutig nach vorne spielen. Wir haben schon in Saarbrücken einige falsche Entscheidungen getroffen." Er habe viele Einzelgespräche geführt. Markus Kauczinski in seiner Analyse nach dem Spiel: "Das war von der Intensität ganz wichtig. Das war ein hart geführtes Spiel, wir haben es gut angenommen. Wir sind da richtig rein. Ich glaube, es war aufgrund der zweiten Halbzeit auch ein verdienter Sieg. Wir haben das heute komplett durchgezogen. Wir haben uns immer mehr gesteigert, immer mehr Sicherheit bekommen." Jetzt gehe es darum, Konstanz reinzukriegen: "Das ist ja das, worum wir kämpfen. Wir haben immer mal wieder auch gute Leistungen gezeigt. Jetzt wollen wir gegen Rostock auch nachlegen."

Dresdens Marco Hartmann war froh, dass sich seine guten Trainingsleistungen bestätigten: "Es ist lange her, dass ich von Anfang an auflaufen durfte. Die Situation war ja auch nicht ganz einfach für uns. Dann ist so ein Ausgang schon wichtig für uns. Und wenn du dann spielst, ist es natürlich perfekt. Ich denke, wir haben verdient gewonnen."

Löwen-Trainer Michael Köllner vor dem Spiel: "wir spielen gegen die stärkste Mannschaft der Liga, wenn man die Einzelspieler nimmt. Das ist unsere Chance: Mannschaften, die eine hohe Erwartungshaltung, die große Ansprüche an sich selbst haben, dass die Erfolge liefern müssen. Und das ist heute unser Ziel, dass wir´s dabei belassen: dass wir wenig Erfolgserlebnisse zulassen und unser Spiel spielen." Motto: brutal verteidigen, wenig Bälle hergeben." Nach dem Spiel meinte Köllner: "Ich glaube, dass wir eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben in der ersten Halbzeit viele richtig gute Chancen liegenlassen. Weil wir die falschen Entscheidungen getroffen haben. Wir kommen auch in der zweiten Halbzeit gut raus, haben durch Mölders eine sehr gute Kopfballchance. Und dann haben wir bei einem Standard gefühlt ein wenig Slapstick - tja. Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, sie hat alles reingehauen. Man sieht schon die Klasse von Dresden. Es war jetzt nicht unbedingt so, dass Dresden das Spiel gewinnen musste."

Zitat des Spieltags, Hachings Markus Schwabl: "Wir haben es heute sowohl vorne als auch hinten beschissen gemacht. So verlierst du hier 3:1 nach drei Wochen Pause und stehst wieder da wie der Depp. Du kannst auch keine Spiele gewinnen, wenn du hinten jedes Mal einen frisst und vorne keinen triffst."

