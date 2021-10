Pelé wurde nach Tumor-OP aus Krankenhaus entlassen

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist endlich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Dies gab er via Facebook bekannt, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Wenn der Weg schwierig ist, muss man jeden Schritt auf dem Weg feiern. Fokussiere dich auf das Glück. Es stimmt, dass ich nicht mehr springen kann, aber in den letzten Tagen habe ich öfter in die Luft geboxt als sonst. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein“, schrieb er in seinem Facebook-Account.

Er bedankte sich beim medizinischen Team und seinen Fans für die Unterstützung.

Dazu postete Pelé ein Foto mit seiner Ehefrau und dem Personal des Albert-Einstein-Hospitals in Sao Paulo.

Zuvor hatte das Hospital mitgeteilt, dass Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit bürgerlichem Namen heisst, am Morgen des 30. Septembers entlassen worden sei. Sein Zustand sei stabil. Er werde sich weiter einer Chemotherapie unterziehen.

Der 80 Jahre alte Pelé war am 30. August ins Krankenhaus eingeliefert worden. Am 4. September wurde bei ihm ein Tumor am Dickdarm entfernt. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen."

Quelle: SNA News (Deutschland)