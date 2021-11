Söderholms 1. Cup-Sieg: "Da sind besondere Jungs und man arbeitet sehr, sehr gerne mit ihnen."

Drei Spiele, dreimal stark gespielt, Deutschland gewinnt erstmals seit 6 Jahren wieder den Deutschland Cup. In der letzten Partie setzte sich die DEB-Auswahl mit 4:1 gegen Slowakei durch. "Wir haben das gesamte Turnier sehr strukturiert gespielt, außer vielleicht die ersten 10 Minuten gegen Russland", bilanzierte ein sehr starker Tobias Rieder, der insgesamt 4 Tore erzielte, 2 davon gegen die Slowakei. Toni Söderholm holte seinen 1. Cup-Sieg als Bundestrainer, sein Team lieferte gute Argumente für seine Vertragsverlängerung über 2022 hinaus: "Das sind besondere Jungs und man arbeitet sehr, sehr gerne mit ihnen."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Abschluss beim Deutschland Cup, Deutschland gegen Slowakei,. In der PENNY DEL geht´s ab Donnerstag weiter: zum Auftakt mit Wolfsburg gegen Augsburg ab 19.15 Uhr. Das Top-Spiel am Freitag: Berlin gegen Mannheim, ab 19 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum 22. Spieltag. Alle Partien sind als Einzelspiel oder in der Konferenz live bei MagentaSport zu sehen.

Deutschland Cup: Deutschland - Slowakei 4:1 - "Ein Traum!"

Deutschland gewinnt auch das 3. Spiel des Deutschland Cups und holt zum ersten Mal seit 2015 wieder den Titel. Bereits nach 14 Sekunden brachte Leo Pföderl das deutsche Team auf die Siegerstraße und legte den Grundstein für den Erfolg.

Bundestrainer Toni Söderholm: "Ich kann nur den Spielern gratulierten. Die haben eine sehr, sehr starke Woche abgeliefert. Die haben das umgesetzt, was wir besprochen haben. Auch von der Mentalität her, war jeder da. Ein gutes Beispiel ist Tobias Rieder, wie er da reinkommt heute. Er beantwortet die Frage, ob er heute spielen kann innerhalb von 2 Sekunden, kommt rein und spielt einfach großartig. Wie auch der Rest der Mannschaft."

Ob der Deutschland Cup als 1. Titel für ihn als Bundestrainer auch ok sei: "Ja, auf alle Fälle. Das sind besondere Jungs und man arbeitet mit denen sehr, sehr gerne."

Tobias Rieder, 4 Tore in 3 Spielen: "Es war natürlich super. Das Turnier ist perfekt gelaufen. Wir hatten eine Menge Spaß diese Woche und ich bin wirklich froh, dass ich hergekommen bin... Wir haben das Turnier sehr strukturiert gespielt, außer vielleicht die ersten 10 Minuten gegen Russland. Jeder hat seinen Job gemacht."

Marcel Noebels, 5 Assists im Turnier: "Wenn man gewinnt, macht es immer Spaß. Ich glaube, wir haben eine schöne Woche zusammen gehabt. Wir haben unheimlich viel und gut gearbeitet. Haben uns dann mit 3 Siegen belohnt und für den Zuschauer war es auch sehr interessant. Uns Spieler hat es auch besser gemacht."

Ob er die Reihe mit ihm und Leo Pföderl auch immer als "top" empfinde: "Ja, anscheinend klappt das ganz gut (lacht)." Wie euphorisch er jetzt schon auf Olympia ist: "So weit ist Olympia nicht mehr weg. Die Tage sind mehr als gezählt. Die Vorfreude ist natürlich riesig. Der Februar kommt schneller, als man gucken kann und ich glaube, wir haben nochmal einen guten Abschluss gefunden."

Rick Goldmann schwärmte schon jetzt vom möglichen Olympia-Kader des deutschen Teams, sofern keine gravierenden Corona-Fälle dazwischenkommen: "Das ist ein Traum. Das ist der beste Kader, der jemals für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gespielt hat."Die 22. Spieltag der PENNY DEL im Überblick:

Quelle: MagentaSport (ots)