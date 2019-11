1. Bundesliga: Mainz gewinnt in Unterzahl gegen Hoffenheim

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 1:5 verloren.

Das erste Tor der Partie fiel in der 33. Spielminute: Der Mainzer Levin Mete Öztunali setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und verwandelte anschließend aus zwölf Metern. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sah Bote Baku die Rote Karte für ein hartes Einsteigen von hinten gegen den Hoffenheimer Sebastian Rudy. Pavel Kaderabek machte in der 52. Minute ein Eigentor, bei dem Versuch eine Hereingabe von Jeremiah St. Juste zu klären. In der 63. Minute baute Kunde Malong die Führung der Gäste nach einer Vorlage von Jean-Paul Boetius noch weiter aus. Der Hoffenheimer Andrej Kramaric traf in der 83. Minute aus acht Metern. Jean-Paul Boetius stellte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den alten Abstand mit einem Alleingang wieder her. Malong baute die Führung der Gäste keine zwei Minuten später noch weiter aus.



Nach der Niederlage ist Hoffenheim mit 20 Punkten auf Rang acht der Tabelle. Mainz steht nach dem Sieg mit zwölf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Augsburg schlägt Hertha 4:0



Im ersten Sonntagsspiel des zwölften Spieltags der Bundesliga hat der FC Augsburg 4:0 gegen Hertha BSC gewonnen. Die Augsburger ziehen damit in der Tabelle an den Berlinern vorbei, die nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge haben.

Bereits in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Gastgeber als das effizientere Team. Philipp Max traf in der 18. Minute per Freistoß, etwa zehn Minuten später legte Sergio Cordova nach. Da Hertha-Keeper Rune Jarstein den Torschützen bei dessen Treffer mit einer harten Grätsche erwischte, sah der Berliner zudem auch noch die Rote Karte. Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren in Überzahl weiter erhöhen: André Hahn traf in der 52., Florian Niederlechner in der 79. Minute.



Für Augsburg geht es am Samstag in Köln weiter. Hertha ist zeitgleich gegen Dortmund gefordert.

Leipzig gewinnt gegen Köln und ist Tabellenzweiter



In der Samstagabendpartie des 12. Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig gegen den 1. FC Köln mit 4:1 gewonnen und damit die Bayern wieder vom zweiten Tabellenplatz verdrängt. Timo Werner brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, Emil Forsberg legte in der 32. Minute per Elfmeter nach. Nur fünf Minuten später war die Partie nach einem weiteren Leipziger Treffer durch Konrad Laimer (37.) praktisch entschieden. Daran änderte auch nichts, dass Kölns Rafael Czichos kurz darauf (39. Minute) noch der Anschluss gelang. Als Köln im zweiten Durchgang endlich etwas mutiger wurde, bestrafte Leipzig das unmittelbar, obwohl schon zuvor in den Trainingsmodus umgeschaltet worden war: Emil Forsberg traf nach Freistoß zum 4:1-Endstand.



RB Leipzig schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle und ist jetzt punktgleich mit den Bayern, aber mit besserem Torverhältnis Tabellenzweiter. Köln bleibt auf Abstiegsrang 17.





