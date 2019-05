FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar doch nur mit 32 Mannschaften

Die Erhöhung der Anzahl der Mannschaften bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar von 32 auf 48 Teams wird nicht weiterverfolgt. Das teilte die FIFA am Mittwochabend in Zürich mit.

Die geplante Infrastruktur in Katar sei nicht für eine höhere Teilnehmerzahl ausgelegt. Es brauche dafür mehr Zeit und eine Entscheidung diesbezüglich könne nicht vor der Frist im Juni getroffen werden, hieß es weiter. Daher habe man entschieden, diese Option nicht mehr weiterzuverfolgen. Die FIFA hatte sich von der Erhöhung der Teilnehmerzahl auf 48 Mannschaften zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe versprochen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

