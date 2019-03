Kobayashi gewinnt Qualifikation vor Eisenbichler

Japans Weltcup-Gesamtsieger Ryoyu Kobayashi und der Siegsdorfer Markus Eisenbichler waren die überragenden Skiflieger am ersten Tag des Weltcup-Finales in Planica. Fünf DSV-Adler überstanden dabei die Ausscheidung zur Weitenjagd in Slowenien. Mit einem Flug auf 248 Meter sicherte sich Kobayashi den Sieg in der letzten Qualifikation der Saison. Der Willingen/5- und RAW AIR- Sieger kam auf der Letalnica-Skiflugschanze auf insgesamt 247,8 Punkte und setzte sich damit gegen den Siegsdorfer Markus Eisenbichler (248 m; 245 P.) und Sloweniens Newcomer Timi Zajc (239 m; 236 P.) durch.

„Eisei“ stellte seinen deutschen Rekord mit 248 m ein. Richard Freitag (220 m), Karl Geiger (225 m), Andreas Wellinger (219 m) und Constantin Schmid (234 m) sind im letzten Wettbewerb dabei. Nur Martin Hamann und Pius Paschke schieden aus. Ergebnisliste Qualifikation Planica 21.03.2019.pdf Quelle: Dieter Schütz - SC Willingen

