2. Bundesliga: Bielefeld zurück an Tabellenspitze

Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga hat Arminia Bielefeld 3:1 beim SV Darmstadt 98 gewonnen und damit die Tabellenspitze zurückerobert. Darmstadt befindet sich unterdessen im Tabellenmittelfeld.

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer am Sonntag eine Partie mit nur wenigen guten Torchance. Das änderte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit: Fabian Klos traf in der 48. Minute zur Führung der Gäste. Nicht einmal zwei Minuten später legte er nach. Spannend wurde es in der Schlussphase, da Tobias Kempe in der 71. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Eine Druckphase der Hausherren führte aber zu keinem weiteren Torerfolg. Stattdessen traf Andreas Voglsammer in der 90. Minute zum 3:1 und machte damit den Deckel drauf. Für Bielefeld geht es am Freitag gegen Karlsruhe weiter. Darmstadt ist in genau einer Woche in Wiesbaden gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen: 1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth 1:0, SV Sandhausen - VfB Stuttgart 2:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur