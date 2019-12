Zweites Springen in Ruka abgesagt

Wegen starken Windes ist der zweite Weltcup-Wettkampf der Skispringer im finnischen Ruka kurzfristig abgesagt worden. Die Jury entschied sich am Sonntagnachmittag, die Sportler nicht von der ohnehin als sehr anspruchsvoll geltenden Rukatunturi-Schanze zu lassen. Zuvor war bereits die Qualifikation abgesagt worden.

Am Samstag war Karl Geiger auf Rang sieben der beste deutsche Springer beim nun einzigen Wettkampf in der finnischen Wintersporthochburg gewesen, den wie schon zum Auftakt der Norweger Daniel-André Tande gewonnen hatte.

Bei Willingens Team-Weltmeister Stephan Leyhe (Foto) geht zurzeit noch nicht so viel, da er als 33. wie schon in der Vorwoche den zweiten Durchgang verpasste und weiter ohne Weltcuppunkte ist. "Es funktioniert einfach gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle und wie es in der Vorbereitung lief", sagte der Upland-Adler."Es ist schwer zu erklären, man muss einfach weitermachen."

Seine Fans aus dem Upland machten aus der Heimat per WhatsApp dem Willinger Topathleten Mut.

Unterdessen hat Schanzenchef Andi Rohn gestern Abend um 23.00 Uhr die Schneeproduktion an der Mühlenkopfschanze zusammen mit Dennis Habermann gestartet. „Der erste Tag ist immer nicht ganz so einfach bei der Schneeproduktion, da doch viele Komponenten erst einmal unter Minustemperaturen getestet werden können. Doch es ist gut gelaufen und wir haben schon einige Kubikmeter zusammen bekommen“, so Andi Rohn. Sobald es in den nächsten Nächten wieder kalt ist soll mit dem „Schneemachen“ fortgesetzt werden.

