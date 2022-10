PENNY DEL: Top-Torjäger Bokk hat Bock auf mehr mit Frankfurt und will zurück "in die NHL"

Vermutlich ist Dominik Bokk der beste Leihspieler der PENNY DEL seit Jahren. Letzte Saison wurde der 22jährige mit den Eisbären Berlin Deutscher Meister, aktuell sorgt der gebürtige Schweinfurter mit den Löwen Frankfurt für Furore. Bokk traf bereits 8 mal, dazu 4 Assists, die Löwen stehen als Aufsteiger in der PENNY DEL auf Rang 3. So soll´s bleiben, denn auf die Frage in "Die Eishockey Show", auf welchem Platz die Frankfurter die Saison beenden sollen, glaubt Bokk: "Ich sag´ Dritter."

Es mache einfach riesig Spaß in Frankfurt, meint Dominik Bokk, der seit 2019 beim NHL-Klub Carolina Hurricanes unter Vertrag steht, über seine Löwen: "Die Truppe ist mega gut drauf!" Wie es für ihn nach dem Jahr als Leihspieler weiter geht, ist aktuell offen. Aber wo sein Weg hinführen soll, ist für Bokk klar: "In die NHL." Nächstes Spiel der Frankfürter Löwen: am Sonntag in Iserlohn - ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.



Nachfolgend die wichtigsten Aussagen von Dominik Bokk in der Eishockey Show. Am Donnerstag startet der 10. Spieltag mit der Partie ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie - ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport. Das Top-Spiel am Freitag lautet München gegen Nürnberg - ab 19 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Dominik Bokk, erfolgreicher Neuzugang und Leihspieler bei den Löwen Frankfurt, war zu Gast bei Sascha Bandermann, Rick Goldmann und Basti Schwele in "Die Eishockey-Show".Seine besten Tore gibt´s hier im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Rm5TOElFamduUy85ei84YkVoL0xwdz09

Dominik Bokk aiuf die Frage, auf welchem Tabellenplatz die Löwen Frankfurt die reguläre Saison beenden werden: "Ich sag Dritter."

Über die Löwen Frankfurt: "Ich wusste schon von der letzten Saison, dass Frankfurt sehr geile Fans hat... Es macht einfach riesig Spaß. Die Truppe ist mega gut drauf. Spielerisch machen wir auch einen sehr guten Job."

Seit 2019 steht Dominik bei den Carolina Hurricanes in der NHL unter Vertrag, wurde bisher aber ohne Spiel immer an andere Vereine ausgeliehen. Sein Ziel bleibt dennoch ganz klar formuliert: "In der NHL."Kontakt nach Carolina hat er momentan "kaum. Ich will mich auf diese Saison fokussieren hier mit Frankfurt. Mit Carolina hatte ich jetzt schon lange keinen Kontakt... Ich bin froh, wie es gerade ist und mal schauen, was nach der Saison passiert."





Quelle: MagentaSport (ots)