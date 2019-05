Euroleague-Halbfinale: Frankfurt unentschieden gegen Chelsea

In der Europa League hat Eintracht Frankfurt im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea mit einem 1:1 unentschieden gespielt.

Luka Jovic brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, Pedro Rodríguez glich in der 45. Minute aus. In der zweiten Halbzeit spielte Frankfurt im Gegensatz zum ersten Durchgang offensiv fast gar nicht mehr mit, Chelsea bestimmte nun die Partie und es war fast ein Wunder, dass der Siegtreffer nicht mehr kam. In den letzten 15 Minuten kamen dann die Frankfurter wieder besser ins Spiel und hatten ebenfalls die Chance das Spiel für sich zu entscheiden.



In der anderen Halbfinalbegegnung machte der FC Arsenal bereits einen Schritt in Richtung Finale der UEFA Europa League. Vor heimischer Kulisse gelang den Gunners ein 3:1-Sieg.



Die Rückspiele finden am 9. Mai statt.





Quelle: dts Nachrichtenagentur