Mijat Gacinovic hält der Eintracht die Treue

Auch in den kommenden Jahren kann Eintracht Frankfurt auf Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic setzen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

"Mijat Gacinovic hat eine sehr positive Entwicklung genommen und lässt regelmäßig sein enormes Potenzial aufblitzen", sagt Sportvorstand Fredi Bobic: "Sein Tore im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen die Bayern und auch letzte Woche zum Ausgleich gegen Lazio Rom sind besonders, so wie er ein Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Wir sind der Überzeugung, dass er sich immer noch weiterentwickeln kann und seinen positiven Weg bei Eintracht Frankfurt weiterverfolgen wird."

Erstes Tor in der Relegation

Gacinovic kam vom FK Vojvodina Novi Sad an den Main und spielt bereits seit August 2015 für die Eintracht. Unter Trainer Armin Veh feierte der Serbe am 28. November 2015 sein Bundesligadebüt bei der 1:2-Auswärtsniederlage beim 1. FSV Mainz 05. Sein erstes Pflichtspieltor in Deutschland erzielte Gacinovic im wichtigen Relegations-Hinspiel der gleichen Saison gegen den 1.FC Nürnberg zum 1:1-Endstand. Im Rückspiel bereitete er den entscheidenden Siegtreffer von Haris Seferovic vor.

"Mijat kam 2015 als großes Talent zu uns und wurde zum Ende der Saison in der Relegation zum entscheidenden Spieler. Wir haben damals immer gesagt, dass wir etwas Geduld brauchen. Aber seine Entwicklung nahm schnell Fahrt auf", sagt Sportdirektor Bruno Hübner. "Zuletzt hat er immer wieder gezeigt, was in ihm steckt, und ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren noch viel Freude mit ihm haben werden."

"Wünsche mir weitere tolle Momente"

Bislang war Gacinovic in 99 Pflichtspielen für die Eintracht am Ball und erzielte dabei zwölf Vorlagen und neun Tore. In der laufenden Spielzeit kam er in der Bundesliga 15-mal zum Einsatz (eine Vorlage); in der UEFA Europa League gelangen ihm bei sechs Einsätzen zwei Treffer und vier Assists. "Ich bin sehr glücklich, dass ich in Frankfurt so eine gute Zeit habe. Mein Tor in der Relegation gegen Nürnberg und natürlich der Treffer zum 3:1-Endstand gegen die Bayern im Pokalfinale werde ich nie vergessen", sagt Mijat Gacinovic. "Natürlich wünsche ich mir weitere tolle Momente in den kommenden Jahren."

Quelle: Eintracht Frankfurt Fußball AG