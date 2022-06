BBL-Finale: Spiel 1: ALBA Berlin siegt gegen FC Bayern München "Es gab jetzt einen Tritt in den Hintern"

Finale 1 der beiden besten deutschen Klubs geht deutlich an den Titelverteidiger aus Berlin. Die Albatrosse bezwingen den FC Bayern mit 86:73 in eigener Halle. Bis Mitte des letzten Viertels sah es noch nach einem knappen Spiel aus, dann setzten sich die Berliner allerdings ab: "Wir haben vor 48 Stunden gespielt. Wir hatten keine Energie mehr. Erst physisch und dann mental", versuchte Head Coach Trinchieri zu erklären. Sein Spieler, Andreas Obst, sah das anders: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Rolle spielt... Wir müssen einfach am Ende im Kopf ein bisschen smarter sein."

Berlin zauberte im Schlussviertel über eine "sehr, sehr starke Defense", so Johannes Thiemann: "Vorne haben wir dann smart gespielt. " In Spiel 2 kann es für Trinchieri natürlich nur eine Richtung geben: "Es gab jetzt einen Tritt in den Hintern und damit wird auf dem Court am Dienstag eine entsprechende Reaktion erwartet." Ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages. Gespielt wird im Best of 5-Modus.

ALBA Berlin - FC Bayern München 86:73 - Serie: 1:0

Mit 6 Turnovern im letzten Viertel gibt der FC Bayern München Spiel 1 in der Finalserie aus der Hand und verliert am Ende recht deutlich gegen ALBA, weil Berlin das Schlussviertel mit 25:11 dominiert.

Berlins Johannes Thiemann: "Wir haben mit sehr, sehr starker Defense das letzte Drittel gestartet und beendet. Das war der Schlüssel. Vorne haben wir dann smart gespielt. "

Berlins Yovel Zoosman, Topscorer der Berliner mit 14 Punkte: "Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben, aber es ist nur das 1:0. Wir haben noch Arbeit zu erledigen."

Münchens Head Coach Andrea Trinchieri über das letzte Viertel: "Wir haben vor 48 Stunden gespielt. Wir hatten keine Energie mehr. Erst physisch und dann mental. ALBA war da einfach besser. Wir haben das Spiel über 35 Minuten sehr gut kontrolliert und haben es dann verloren." Was für eine Reaktion er erwartet: "Es gab jetzt einen Tritt in den Hintern und damit wird auf dem Court am Dienstag eine entsprechende Reaktion erwartet."

Münchens Andreas Obst, sah den Energieeffekt anders als sein Trainer: "Das glaube ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Rolle spielt. Wir haben die ganze Saison so gespielt. Wir müssen einfach am Ende im Kopf ein bisschen smarter sein."

FC Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic vor dem Spiel über die hohe Belastung der Münchner, die vor 2 Tagen erst das letzte Halbfinalspiel hatten, und Berlin, die 7 Tage Pause hatten: "Es spielt einfach keine Rolle. Wir haben jetzt das Endspiel und maximal 5 Spiele. Die Mannschaft hat am Mittwoch sehr gut reagiert. Gestern haben wir uns regeneriert und heute ein bisschen vorbereitet. Wir werden sehen, was wir im Tank haben... Mal schauen, was dabei rauskommt."





Quelle: MagentaSport (ots)