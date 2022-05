BBL-Halbfinale: Berlin - Ludwigsburg startet am Freitag "Ich habe es echt immer noch nicht realisiert"

Tibor Pleiß genießt nun Legenden-Status - mit Anadolu Efes Istanbul hat der 32jährige zum 2. Mal das Championat der besten europäischen Basketball-Liga gegen Real Madrid in der EuroLeague gewonnen. In dem Herzschlag-Finale war er mit 19 Körben der entscheidenden Spieler. "Ich habe es echt immer noch nicht realisiert. Ich habe immer noch das Gefühlt, dass mir jemand sagt: du hast das nur geträumt", sagt Tibor Pleiß auch knapp 2 Tage später im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball".

Pleiß lässt seine Zukunft in Istanbul ("Basketball ist ein Business, da weißt du nie, wie der Hase läuft") und die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland (vom 01. bis 18.09. komplett live bei MagentaSport) nach rund 80 Saison-Spielen noch offen: "Das geht schon auf den Körper. Ich bin zwar noch ein Jungspund. Aber ich merke schon, dass ich ab und zu eine kleine Pause brauche."



Nachfolgend Auszüge aus dem Interview mit dem zweifachen EuroLeague-Champion Tibor Pleiß. Die Halbfinals werden am Freitag, 27. Mai, ab 18.45 Uhr mit ALBA Berlin gegen MHP Riesen Ludwigsburg eröffnet. Am Samstag gastiert der FC Bayern München beim Geheim-Favoriten Telekom Baskets Bonn - ab 20.15 Uhr live. MagentaSport zeigt alle Spiele live.

Wer kann sich so einer Aufforderung schon entziehen? "Du hast Legendenstatus - genieß das doch auch mal", rät Reporter Michael Körner der "Legende" Tibor Pleiß. Den Titel in der EuroLeague zweimal zu gewinnen: das hat tatsächlich noch kein anderer Deutscher geschafft. "Ich habe es echt immer noch nicht realisiert. Ich habe immer noch das Gefühlt, dass mir jemand sagt: du hast das nur geträumt", sagt Pleiß nach wenig Schlaf im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball": "Es war ein Freudentaumel in den letzten anderthalb Tagen."Mit der Familie will er sich das Finale gegen Real Madrid frühestens im Sommer mal anschauen. Wer nicht so lange warten will - die Highlights des Finals:







Die neue Podcast-Folge mit Tibor Pleiß sowie den Moderatoren Basti Ulrich unter dem griffigen Titel "Leitung freihalten für den Champion" gibt´s hier: https://soundcloud.com/abteilungbasketball/leitung-freihalten-fur-den-champion

"Basketball ist ein Business, da weißt du nie, wie der Hase läuft!"

Bis dahin stehen andere Themen an. Etwa sein auslaufender Vertrag bei Anadolu Efes Istanbul und das Ziel, erneut türkischer Meister zu werden. "Ich habe jetzt meinen Job getan." Jetzt seien der Agent und die anfragenden Klubs im Austausch. "Ich gehe es sehr entspannt an. Das Ding ist ja auch, dass die Türkische Liga morgen weitergeht. Ich muss mich da jetzt ein wenig zusammenreißen und mich auf diesen letzten Teil konzentrieren. Wäre doch schön, wenn wir es wie letztes Jahr mit der Meisterschaft krönen könnten." Darauf liege das Augenmerk. "Was daneben passiert, hinter den Kulissen, da versuche ich mich auch ein wenig rauszuhalten." Den Job hat er seinen Vertrauten übergeben: "Die Agenten reden, die General Manager reden untereinander. Ich bin später gespannt, was da auf der Liste steht." Pleiß lobt die sehr familiäre Atmosphäre bei Anadolu Efes Istanbul. Aber: Offenbar steht der Champion vor einem großen Umbruch "Basketball ist ein Business, da weißt du nie, wie der Hase läuft!"

Pleiß bei der EM? "Müssen tu ich gar nichts! Ich kann´s mir gut vorstellen."

Wie die Europameisterschaft in Deutschland vielleicht mit Pleiß läuft, damit "will ich mich jetzt noch nicht beschäftigen." Aber der aktuell erfolgreichste deutsche Spieler muss doch bei so einer EM dabei sein, oder? "Müssen tu ich gar nichts! Ich kann´s mir gut vorstellen. Aber darauf werde ich mich fokussieren, wenn die Saison zu Ende ist." Danach "gucke ich, wie´s dem Körper, wie´s der Gesundheit geht." Mit der EuroLeague komme er insgesamt auf 80 Spiele pro Saison. Deshalb hält sich Tibor Pleiß seine EM-Teilnahme offen. "Das geht schon auf den Körper. Ich bin zwar noch ein Jungspund. Aber ich merke schon, dass ich ab und zu eine kleine Pause brauche."

Quelle: MagentaSport (ots)