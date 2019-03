Stuttgart-Trainer Weinzierl: Wollen Schalke mit in Abstiegskampf reinziehen

Stuttgart-Trainer Markus Weinzierl spricht in SPORT BILD über den Abstiegskampf sowie die Situation bei seinem Ex-Verein Schalke. „Es sind noch zehn Spiele und im Keller kann noch viel passieren. Wir haben den Abstand am Wochenende verkürzt“, erklärt Weinzierl: „Augsburg ist in Sichtweite, aber natürlich gibt es auch die Hoffnung, dass wir nachlegen und Schalke reinziehen.“

Denn anders als in Augsburg ist das Schalker Umfeld den Abstiegskampf nicht gewohnt – und noch dazu äußerst nervös. „Es gibt dort aktuell viel Unruhe. Dabei ist Ruhe im Abstiegskampf die wichtigste Tugend, damit eine Mannschaft bestehen kann“, sagt Weinzierl im Gespräch mit SPORT BILD über Schalke: „Wir haben durch vier Punkte in den vergangenen beiden Spielen für mehr Ruhe intern wie extern gesorgt.“ Quelle: SPORT BILD

