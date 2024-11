1. Bundesliga: Schick dreht Spiel für Leverkusen gegen Heidenheim

Am elften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen zuhause gegen den 1. FC Heidenheim mit 5:2 gewonnen.

Der amtierende Deutsche Meister legte mit viel Schwung los, Xhakas Fernschuss in der vierten und Frimpongs Einsatz in der fünften Minute führten aber beide nicht zum Torerfolg. Der gelang paradoxerweise den Gästen in der zehnten Minute, nachdem Pieringer einen perfekten Pass auf Dorsch spielte und der Ex-Augsburger aus acht Metern volley vollendete.

Bayer 04 reagierte gut, in der 13. Minute verfehlte Xhaka das rechte Toreck aus der Ferne erneut nur ganz knapp. Wieder machten es die Schmidt-Mannen in der 21. Minute besser: Honsak ließ Tah und Xhaka alt aussehen und traf aus spitzem Winkel allein vor Hradecky in die rechte Ecke.

Die Elf von Trainer Xabi Alonso ließ sich aber auch davon nicht schocken und erhöhte den Druck: Tapsoba versuchte es in der 27. Minute mal aus der Distanz und traf abgefälscht den linken Innenpfosten. Zählbares folgte wenig später in der 30. Minute, als am Ende einer blitzsauberen Kombination Xhaka Palacios bediente und der Argentinier aus der Drehung unten rechts einnetzte.

In der 32. Minute fiel auch schon der Ausgleich, als Schick halbrechts im Strafraum zu viel Platz bekam und an Müller vorbei per Lupfer erfolgreich war. Die Werkself blieb auch danach gefährlich, zur Pause blieb es aber zunächst beim 2:2.

In Hälfte zwei wurden die Hausherren dann endlich ihrer Favoritenrolle gerecht: Wirtz ließ Schöppner auf der rechten Seite einfach stehen, legte für Schick auf und der Tscheche schnürte den Doppelpack.

Daraus wurde in der 71. Minute ein Dreierpack, als der eingewechselte Arthur den Stürmer am linken Pfosten mit einem sehenswerten Heber fand und dieser nur noch einnicken musste. Der Aufsteiger schien danach sichtlich entmutigt, der Deutsche Meister übernahm die Spielkontrolle.

Xhaka erhöhte in der 82. Minute sogar noch, als er am Strafraumrand von Tella angespielt wurde und seinen Schlenzer wunderbar in der linken Ecke unterbrachte. Das war die endgültige Entscheidung, der Double-Sieger setzte sich am Ende durch.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es zudem die folgenden Ergebnisse: Stuttgart - Bochum 2:0, Dortmund - Freiburg 4:0, Hoffenheim - Leipzig 4:3, Wolfsburg - Union Berlin 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur