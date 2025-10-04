Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
1. Bundesliga: FCA mit 3:1-Paukenschlag! BVB nur Remis – Werder schlägt St. Pauli

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 19:37 durch Sanjo Babić
Logo der Fußball-Bundesliga seit 2010
Logo der Fußball-Bundesliga seit 2010

Am Samstag gab’s gemischte Kost: Dortmund und Leipzig trennten sich unentschieden, Leverkusen siegte souverän. Augsburg stoppte die Negativserie, Werder gewann das Nordderby – das Abendspiel Frankfurt–Bayern lief/spielt später.

Das Abendspiel Eintracht Frankfurt – Bayern München (Anstoß 18:30 Uhr) war zum Redaktionsschluss noch nicht beendet bzw. stand noch aus. Der Spielplan des 6. Spieltags bestätigt die Ansetzungen.

Auffällig: Leverkusen setzt den Aufwärtstrend unter Coach Kasper Hjulmand fort, Dortmund und Leipzig nehmen jeweils einen Zähler aus dem Verfolgerduell mit. Augsburg belohnte sich für einen mutigen Auftritt und sorgte mit drei Punkten für Erleichterung, während Werder dank eines frühen Treffers im Kompakt-Modus den Derbysieg festhielt.

Die bisherigen Endstände:

• Bayer Leverkusen – 1. FC Union Berlin 2:0.
• Borussia Dortmund – RB Leipzig 1:1.
• FC Augsburg – VfL Wolfsburg 3:1.
• SV Werder Bremen – FC St. Pauli 1:0.

