Graf-Trainer Hofsäss: „Serena Williams hätte keine Chance gegen Steffi“

Der langjährige Trainer von Steffi Graf, Klaus Hofsäss, sieht seinen früheren Schützling im Vergleich mit der aktuellen Top-Spielerin Serena Williams vorn. „Serena hätte keine Chance gegen Steffi“, sagt der 70-Jährige im Interview mit dem Magazin SPORT BILD.

„Serena hat extreme Power in ihren Schlägen und schlägt überragend auf. Aber sie bewegt sich nicht sehr gut. Das hätte ich sehen wollen, wie sie gegen Steffi zehnmal nach links und rechts laufen muss.“ Williams könne ausschließlich im Tennis erfolgreich sein: „Bei allem Respekt: Mit dem Körper hätte es Serena in einer anderen Sportart schwer. Serena hat ja auch nie den Grand Slam geschafft, also den Sieg bei allen vier großen Turnieren in einem Jahr. Steffi hat sogar noch Olympia-Gold draufgepackt und den Golden Slam perfekt gemacht“, sagt Hofsäss.



Er hält Graf für die Beste aller Zeiten: „Sie ist unvergleichbar. Sie hatte ja auch sehr starke Gegnerinnen und hat trotzdem so viele Turniere gewonnen. Erst waren da Chris Evert und Martina Navratilova, die beide jeweils 18 Grand-Slam-Turniere gewonnen haben. Dann kamen Gabriela Sabatini, Monica Seles, Arantxa Sánchez-Vicario. Heute gibt es solche Spielerinnen gar nicht mehr. Da ist mal die eine oben, dann die andere. Stabile Nummer-1-Spielerinnen gibt es nicht mehr.“



Die Skandale um ihren Vater Peter hätten Graf stark zugesetzt: „Sie hat damals sehr gelitten, hat das aber nicht gezeigt. Sie war manchmal wirklich sehr traurig und hockte heulend auf dem Hotelzimmer.“

Quelle: SPORT BILD