DFB-Pokal-Auslosung: Bayern fahren nach Cottbus

In der 1. Hauptrunde des DFB Pokals darf Energie Cottbus den FC Bayern München zu Hause empfangen. Das ergab die Auslosung im Fußballmuseum in Dortmund am Samstagabend.

Die 1. Hauptrunde wird vom 9. bis 12. August gespielt. Die 2. Hauptrunde findet am 29. und 30. Oktober 2019 statt. Das Achtelfinale folgt am 4. und 5. Februar 2020, das Viertelfinale am 3. und 4. März und das Halbfinale am 21. und 22. April. Das Finale steigt am 23. Mai 2020, wie immer in Berlin.

Die kompletten Auslosungsergebnisse im Überblick: Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim,



FSV Salmrohr - Holstein Kiel,



VfB Germania Halberstadt - 1. FC Union Berlin,



1. FC Kaiserslautern - 1. FSV Mainz 05,



SV Rödinghausen - SC Paderborn 07,



Hallescher FC - VfL Wolfsburg,



SV Atlas Delmenhorst - Werder Bremen,



KFC Uerdingen 05 - Borussia Dortmund,



SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach,



Chemnitzer FC - Hamburger SV,



SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt,



Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen,



TuS Dassendorf - Dynamo Dresden,



FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf,



KSV Baunatal - VfL Bochum,



Energie Cottbus - FC Bayern München,



Karlsruher SC - Hannover 96,



MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth,



FC Oberneuland - Darmstadt 98,



SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln,



Hansa Rostock - VfB Stuttgart,



1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg,



SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04,



FC Viktoria 1889 Berlin - Arminia Bielefeld,



FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg,



SC Verl - FC Augsburg,



VfB Lübeck - F C St. Pauli,



VfB Eichstätt - Hertha BSC,



Wacker Nordhausen - FC Erzgebirge Aue,



VfL Osnabrück - RB Leipzig,



1. FC Magdeburg - SC Freiburg,



SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim. Quelle: dts Nachrichtenagentur

