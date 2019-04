Draisaitl lässt WM-Einsatz offen

Eishockey-Star Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers hält seine Teilnahme an der WM im Mai in der Slowakei offen. „Das entscheide ich erst nach der NHL-Saison“, sagt Draisaitl der SPORT BILD.

„Ich konzentriere mich voll auf die letzten Spiele hier. Dann werde ich mich mit meiner Familie zusammensetzen und entscheiden, ob ich zur WM komme oder nicht. Das ist noch offen.“ Mit 47 Toren ist der 23-Jährige zweitbester Torschütze in der NHL. Dennoch drohen seine Edmonton Oilers die Play-offs zu verpassen. Zu der stärksten Saison seiner Karriere sagt Draisaitl: „Ich habe mich weiterentwickelt. Im Sommer und auch während der Saison habe ich speziell an meinem Schuss und meinen Abschlussfähigkeiten gearbeitet. Ich probiere, schwierig zu lesen zu sein für die Verteidiger und Torhüter. Ich will unberechenbar sein. Ich will ein Rätsel für die Gegner sein. Dazu muss ich logischerweise beides können, passen und schießen.“



Quelle: SPORT BILD