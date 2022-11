1. Bundesliga: Freiburg gewinnt Verfolgerduell gegen Union

Zum Abschluss des 15. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg das Verfolgerduell gegen Union Berlin mit 4:1 klar gewonnen.

Die Breisgauer sichern sich damit für die Winterpause Platz zwei der Tabelle, der einstige Überraschungs-Spitzenreiter Union ist nun auf Rang fünf verwiesen. Freiburgs Vincenzo Grifo war der klare Matchwinner, er traf in der 4. und 20. Minute per Elfmeter und dazwischen in der 6. Minute regulär - vor dem Halbzeitpfiff legte sein Teamkollege Michael Gregoritsch (45. Minute) noch einen drauf. Danach war die Partie eigentlich entschieden. Im zweiten Durchgang war Union etwas besser, Freiburg verwaltete die Führung nur noch, die Berliner konnten in der 84. Minute lediglich per Strafstoß anschließen, Sven Michel verwandelte.





Mainz und Frankfurt unentschieden

Im ersten Sonntagsspiel des 15. Bundesliga-Spieltags haben sich der 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt 1:1 getrennt.



Die Gastgeber präsentierten sich im ersten Durchgang aggressiv und zweikampfstark. Dennoch dauerte es mit dem ersten Treffer bis zur 40. Minute. Jonathan Burkardt traf dabei nach einer Ecke zur nicht unverdienten Führung der Mainzer. Die Eintracht hatte unterdessen in der Offensive Mühe, Chancen zu kreieren. Nach dem Seitenwechsel kamen die Frankfurter dann allerdings besser ins Spiel. In der 67. Minute konnten sie die Begegnung schließlich durch einen Treffer von Randal Kolo Muani ausgleichen. Im Anschluss gab es Chancen auf beiden Seiten, aber keine weiteren Tore. Für die Mainzer geht es nach der langen WM-Pause am 21. Januar in Stuttgart weiter, Frankfurt ist zeitgleich gegen Schalke gefordert.





Bayern gewinnen auf Schalke

In der Samstagabendpartie des 15. Bundesliga-Spieltags hat der FC Bayern auf Schalke mit 2:0 gewonnen.



Die Münchner festigen damit auf ihren ersten Tabellenplatz, auf dem sie überwintern, Schalke ihren letzten. Dabei waren die Königsblauen aber längst nicht so leicht zu knacken, wie die unterschiedlichen Tabellenpositionen erwarten ließen. Die hielten ihre Gäste zunächst gut in Schach, bevor ein vor Tempo nur so strotzender Serge Gnabry in der 38. Minute in die gegnerische Hälfte stürmte, dabei zuerst an Kimmich und dann nochmal an Musiala übergab, bevor er selbst aus 17 Metern mustergültig abschloss. In der 52. Minute brauchte es einen Freistoß, den Eric Maxim Choupo-Moting verwandeln konnte. Danach war bei Königsblau auch die Puste aus, die Bayern schonten sich, die Schalke-Fans im Stadion feierten trotz der Niederlage.





