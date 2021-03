Eisenbichler und Geiger auf dem Podest

Japans Ryoyu Kobayashi (235,5 und 244,5 Meter) gewann das erste Skifliegen in Planica. Das deutsche Erfolgsduo Markus Eisenbichler (232,5 und 238,5 Meter) und Karl Geiger (224,5 und 238 Meter) schaffte es auf die Ränge zwei und drei. Doch in Gedanken waren alle bei Daniel Andre Tande, der nach einem Horror-Sturz in der Probe und nach der Notversorgung an der Riesenschanze mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Ljubljana geflogen wurde. Dort sollen weitere Test und Behandlungen durchgeführt werden, hieß es vom Skiweltverband FIS. Laut dem ZDF ist er nicht mehr in Lebensgefahr.

„Wichtig ist erst einmal, dass es Daniel Andre gut geht. Es war echt ein schlimmer Sturz“, ordnete Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF ein. Geiger war im Probedurchgang direkt nach Tande an der Reihe und erzählte im ZDF von seinem Gespräch mit den Notfallkräften. „Ich wollte gleich wissen, was los ist. Da haben sie gesagt: Sie wissen noch nicht, ob er überlebt. Man vergisst es immer wieder, das ist eine Riesenschanze. Das ist lebensgefährlich“, sagte Geiger. „Ich hoffe dass er keine Schäden davonträgt. Das ist tragisch. Das ist eine üble Geschichte. Alles Gute für ihn“, fügte Geiger an.

Markus Eisenbichler sagte: „Gott sei Dank habe ich es nicht gesehen, sonst - glaube ich - wäre ich heute nicht gehupft. Der Willinger Erik Stahlhut konnte im Kampfrichterturm die ersten Meter des Fluges nicht einsehen, sprach aber von einem individuellen Fehler ohne Einfluss von Wind etc. „Eisei“ ist nach einem Sturz beim Training in Oberstdorf ebenfalls angeschlagen, startete mit einem Innenbandanriss erst nach Rücksprache mit dem Arzt und seiner Frau. Horngacher hatte im Finale für ihn den Anlauf verkürzt, um Druck rauszunehmen. Pius Paschke (221+219,5) und Constantin Schmid (219+216) landeten auf den Plätzen 13 und 15. Am Freitag findet ein weiteres Einzelspringen statt, am Samstag der Teamwettbewerbe. Im Finale am Sonntag sind nur noch die Top 30 im Weltcup startberechtigt, zu denen derzeit auch noch Schmid, Severin Freund und Martin Hamann gehören. Ergebnisliste Planica 25.03.2021

