1. Bundesliga: Köln und Hoffenheim unentschieden

Zum Abschluss des 12. Spieltags in der Bundesliga haben sich Köln und Hoffenheim mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Kölns Florian Kainz schoss die Geißböcke mit der Kapitänsbinde in der 13. Minute in Führung, Jacob Bruun Larsen glich für Hoffenheim in der 35. Minute aus. Beide Teams hatten in der unterhaltsamen Partie immer wieder fette Chancen, 1899 musste die letzten Minuten nach Gelb-Rot für Ozan Kabak zu zehnt überstehen. In der Tabelle ist Hoffenheim damit am Ende des Spieltags auf Platz 7, Köln auf Rang 10.



Die Tabellenspitze wird weiter verteidigt von Union Berlin, dicht dahinter die Bayern, Freiburg, Dortmund, Frankfurt und Leipzig. Auf dem Relegationsplatz ist Leverkusen, dahinter ganz unten Bochum und Schalke.

In der ersten Sonntagabendpartie des 12. Bundesliga-Spieltags hat Freiburg auf Schalke mit 2:0 gewonnen. Für den SC bedeutet das Platz drei der Tabelle, für den FC bedeutet es eine Festigung des letzten Tabellenplatzes. Vincenzo Grifo erzielte beide Treffer für die Freiburger, den ersten in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.), den zweiten per Elfmeter in der 61. Minute. Die Königsblauen hatten nach einem sehr schwachen Start durchaus auch mal ihre guten Momente und einige Chancen - was aber am Ende nichts nutzte. Schalke steckt immer tiefer in der Krise.

Freiburg gewinnt auf Schalke



In der ersten Sonntagabendpartie des 12. Bundesliga-Spieltags hat Freiburg auf Schalke mit 2:0 gewonnen. Für den SC bedeutet das Platz drei der Tabelle, für den FC bedeutet es eine Festigung des letzten Tabellenplatzes. Vincenzo Grifo erzielte beide Treffer für die Freiburger, den ersten in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.), den zweiten per Elfmeter in der 61. Minute. Die Königsblauen hatten nach einem sehr schwachen Start durchaus auch mal ihre guten Momente und einige Chancen - was aber am Ende nichts nutzte. Schalke steckt immer tiefer in der Krise.

Union gewinnt in letzter Sekunde gegen Gladbach



Im ersten Sonntagsspiel des zwölften Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und damit den Sprung zurück an die Tabellenspitze geschafft. Im ersten Durchgang waren die Berliner zwar leicht überlegen, strahlten aber nur wenig Torgefahr aus. Der vermeintliche Führungstreffer von Rani Khedira wurde nach Videobeweis nicht gegeben, da Sheraldo Becker noch mit der Hand dran war. Wenige Minuten später zappelte der Ball dann auf der anderen Seite im Netz: Nico Elvedi traf nach einer Ecke per Kopf. Im zweiten Durchgang drängten die Eisernen auf den Ausgleich, präsentierten sich aber lange ideenlos. Erst in der 79. Minute konnten sie die Defensive der Gäste knacken. Kevin Behrens erzielte den Treffer. In den Schlussminuten warfen die Hausherren dann alles nach vorne. Zunächst konnten sie schon in der 87. Minute über die vermeintliche Führung jubeln, der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aber nicht gegeben. Mit der letzten Aktion des Spiels klappte es aber doch noch: Danilho Doekhi traf nach einer Ecke. Für die Berliner geht es am Donnerstag in der Europa League bei Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien weiter, Gladbach ist am Freitag gegen Stuttgart gefordert.

Dortmund gewinnt glücklich in Frankfurt



In der Samstagabendpartie des 12. Bundesliga-Spieltags hat Dortmund in Frankfurt mit 2:1 gewonnen. Die beiden Teams spielten von Anfang an sehr intensiv, Julian Brandt brachte die Gäste in der 20. in Führung, sechs Minuten später konnte Frankfurt durch Daichi Kamada (26.) zunächst ausgleichen. Auch im zweiten Durchgang gab es zahlreiche Chancen, von denen einige daneben gingen, Dortmunds Jude Bellingham sorgte in der 52. Minute für den Entscheidungstreffer. Der BVB war nicht die ganze Zeit besser, aber professionell effektiv. In der Tabelle rückt Dortmund damit auf Platz drei, Frankfurt ist auf Rang fünf.





Quelle: dts Nachrichtenagentur