Kamil Stoch gewinnt den Prolog am Mühlenkopf

Die Polen melden sich in Willingen zurück. Kamil Stoch entschied mit einem starken Flug auf 146 Meter und mit 136,2 Punkten den Prolog auf der Mühlenkopfschanze für sich. Auch seine Landsleute Piotr Zyla (4./143 m) und Dawid Kubacki (7./140,5) überzeugten schon im Training. Die DSV-Adler Markus Eisenbichler und Karl Geiger verzichteten nach dem Mixed-Wettbewerb ebenso wie der angeschlagene Japaner Ryoyu Kobayashi und dessen Landsmann Daiki Ito auf den Start.

Auch der Österreicher Daniel Huber überzeugte am Ende eines langen Skisprungtages mit über 300 Sprüngen am Mühlenkopf (!) mit einem Flug auf 141 Meter und mit 136,1, Punkten auf Platz zwei. Der dritte Rang ging an den Slowene Anze Lanisek mit 137,5 Metern. Bester DSV-Adler war Severin Freund mit starken 141 m auf Platz auf dem achten Platz. Der nicht für Olympia nominierte Bayer ist ein Freund der Willinger Großschanze und hat hier schon zwei Einzelspringen gewonnen.“Ich tanke gerade neues Selbstvertrauen“, strahlte Freund.



Hinter Constantin Schmid (15.) und Olympiasieger Andreas Wellinger (16.) landete Willingens Lokalmatador Stephan Leyhe (126,5 m) auf Platz 20. Vor Schmid und ihm hatte Stoch mit seinem Supersatz für eine Verkürzung des Anlaufs auf Gate 11 gesorgt. Pius Paschke kam auf Rang 28. Aufgrund der geringen Anzahl von Springern war keine Qualifikation nötig und sind auch die nicht angetretenen Athleten am Samstag startberechtigt. Mit dem Einzel der Frauen (13 Uhr) und dem Einzel der Männer geht es am Samstag um 16 Uhr in Willingen weiter. Auch am Sonntag folgen noch zwei weitere Einzelspringen.

Ergebnis Prolog Herren 28.01.2022



Quelle: SC Willingen

FIS Skisprung Weltcup in Willingen vom 28. bis 30. Januar 2022 Mühlenkopfschanze