Die Wolfsburger Chancen in der Königsklasse

Mit dem Sieg über den FC Salzburg hat der VfL Wolfsburg seine Chance auf den Aufstieg in der Königsklasse am Leben erhalten. In der Gruppe G hat man nun fünf Punkte und findet sich auf dem dritten Rang wieder, punktgleich mit dem OSC Lille. Der Unterschied zu einem Platz zum Weiterkommen beträgt nur ein Tor, auf den ersten Platz sind es nur zwei Punkte. So ist Spannung bis zum letzten Spieltag garantiert.

Mit dem Sieg gegen Salzburg findet man sich also in einer komfortableren Position wieder. Dabei konnte man gegen die Österreicher erneut nicht überzeugen und musste froh sein, dass die Salzburger ihre Torchancen nicht verwerten konnten. Ansonsten wäre ein Aufstieg für die Wölfe bereits in weiter Ferne.

In den nächsten beiden Partien kommt es jetzt zu zwei Finalspielen gegen FC Sevilla und OSC Lille. Für einen Aufstieg muss man gegen beide Vereine punkten oder auf einen Ausrutscher von Salzburg hoffen. Sollten die Wolfsburger gegen Sevilla verlieren, muss man auf einen Sieg in Lille und einem Patzer von Sevilla in Salzburg hoffen. Sollten sie gegen Lille verlieren, braucht man einen Sieg in Sevilla und zwei Niederlagen der Salzburger. Zwar ist in der ausgeglichenen Gruppe alles möglich, realistisch sind die beiden Szenarien jedoch nicht. Es ist wahrscheinlicher, dass die Wölfe in beiden Spielen punkten müssen.

Unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt war der VfL Wolfsburg bislang sowohl in der Bundesliga als auch in den internationalen Wettbewerben erfolgreich. Unter Mark van Bommel wurde ein biederer Defensivfußball praktiziert, der zuletzt nicht die richtigen Ergebnisse hervorbrachte. Darum kam es nun zu dem Wechsel zu Kohfeldt. In erster Instanz wechselte der Deutsche die Taktik von einem starren 4-2-3-1 zu einem 3-4-3, was defensiv zu einem 5-2-3 wird. Dadurch kann man defensiv sicherer stehen und mit den drei Stürmern offensiv schnell umschalten. Bisher funktioniert das auch hervorragend. Für Kohfeldt ist Wolfsburg eine richtungsweisende Trainerposition. In Bremen erlebte er zuvor eine durchwachsene Zeit, bei der schlussendlich die positiven Ergebnisse ausblieben. Das Endresultat war der Abstieg in die 2. Bundesliga.



Mit dem Sieg über Salzburg konnten die Wölfe ihre Chancen auf ein Achtelfinal-Ticket in der Champions League wahren. Jetzt stehen zwei entscheidende Spiele gegen den französischen Meister und einen spanischen Top-Klub an. Diese werden auch zu den ersten großen Herausforderungen für den neuen Trainer Kohfeldt in der Autostadt.



