easyCredit BBL: ALBA Berlin siegt gegen Ulm erst in der Overtime

Labsal für die Berliner Basketball-Seele nach einer erfolglosen EuroLeague-Woche in Europas Osten: ALBA gewinnt "einen Krimi" gegen Ulm mit 71:66 in der Overtime. "Das ist auf jeden Fall gut für die Moral", lobte Oscar da Silva. Vor einer Woche noch im Stimmungstief: Der FC Bayern feierte eine starke EuroLeague-Woche mit 2 Erfolgen und holte sich durch einen Sieg in Göttingen die Tabellenführung in der easyCredit BBL zurück.

Münchens Kapitän Nihad Djedovic war nach dem Spiel selbstbewusst: "Die Mannschaft wird von Spiel zu Spiel besser." Der bisherige Spitzenreiter Hamburg patzte in Crailsheim: "Wir waren nicht ready", bilanzierte Justus Hollatz. Oldenburg verliert im Kellerduell auch gegen Gießen - nur Frankfurt ist nach dem 8. Spieltag mit nur einem Sieg noch schwächer.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spieltags. Am Mittwoch geht es für den FC Bayern in der EuroLeague zu ZSKA Moskau (ab 17.45 Uhr). Die Albatrosse empfangen Maccabi Tel Aviv (ab 20.15 Uhr). Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am selben Tag in der WM-Qualifikation gegen Estland - ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.

ratiopharm Ulm - ALBA Berlin 66:71 OT

Die Albatrosse gewinnen nach einer anstrengenden Woche und 2 Spielen in Europas Osten einen Overtime-Thriller in Ulm. Head Coach Israel Gonzalez: "Der Einsatz, den die Spieler heute gezeigt haben nach einem schweren Trip, den wir hatten, der war sehr gut. Wenn man hier in der Overtime gewinnt, dann kann man stolz sein... Wenn die Spieler nicht wollen, nicht kämpfen, dann ist das hier unmöglich. Das haben sie getan. Sie haben ihren Spirit gezeigt und das ist gut." Auch Oscar da Silva fand lobende Worte für den Einsatz des Teams: "Wir haben bis zum Ende der Overtime gekämpft. Wir sind schlecht gestartet, aber sind alle dabeigeblieben und haben dann nochmal gezeigt, was wir können... Das ist auf jeden Fall gut für die Moral."

Die Ulmer stehen nach der bitteren Niederlage mit 8 Punkten auf Platz 11. Sindarius Thornwell debütierte heute vor den heimischen Fans in Ulm: "Wir hatten ein paar entscheidende Fehler, als das Spiel eng wurde. ALBA war ein bisschen aggressiver als wir und wollte es mehr."

BG Göttingen - FC Bayern München 66:80

Die Bayern gewinnen ungefährdet in Göttingen und erobern die Tabellenspitze wieder zurück. Nihad Djedovic, 15 Punkte: "Ich glaube, heute haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Nicht so wie gegen Würzburg. Wir haben eine Reaktion gezeigt und das Spiel von Anfang bis Ende dominiert. Das gibt ein bisschen Selbstvertrauen... Die Mannschaft wird von Spiel zu Spiel besser. Das haben wir in der EuroLeague und auch heute gesehen. Hoffentlich geht das so weiter."

Die BG Göttingen rutscht nach der Niederlage ab auf Platz 10. Stephen Brown: "Im 3. Viertel haben wir das Momentum in der Defense verloren. Wir sind dann vom Gameplan abgekommen und haben den Fokus verloren. Dann konnten wir in der Offense keinen Rhythmus mehr aufbauen."

HAKRO Merlins Crailsheim - Hamburg Towers 90:73

Die HAKRO Merlins Crailsheim ringen den alten Tabellenführer aus Hamburg nieder und feiern den 4. Sieg in Folge. T.J. Shorts war mit 23 Punkte der Mann des Tages: "Das war einfach nur ein Teamerfolg. Wir wussten, dass es ein wichtiges, großes Spiel für uns wird. Wir waren von Beginn an fokussiert und sind früh weggezogen."

Für die Hamburg Towers ist es die 1. Niederlage nach zuletzt 5 Siegen am Stück. Justus Hollatz, 18 Punkte, war nach der Niederlage ordentlich bedient: "Es lag an der Einstellung. Crailsheim hat jedes Foul bekommen. Wir haben nicht gefightet, wir haben unsere Köpfe hängen lassen. Das können wir nicht machen. Wir haben keine Energie gebracht... Wir waren nicht ready."

EWE Baskets Oldenburg - Gießen 46ers 72:75

Nach dem wichtigen 2. Saisonsieg gegen Bamberg am letzten Freitag kassieren die EWE Baskets Oldenburg wieder eine bittere Niederlage gegen den Tabellennachbarn aus Gießen. Martin Breunig: "Wir hatten in der Besprechung gesagt, dass Gießen hart rauskommen wird und das haben die dann auch gezeigt. Zum Anfang der 2. Halbzeit sind wir wieder zurückgekommen. Am Ende haben wir die Stopps bekommen, aber haben vorne nichts getroffen."

Die Gießen 46ers feiern einen extrem wichtigen Sieg gegen den Konkurrenten aus Oldenburg und springen vor auf Platz 14 in der Tabelle. Kendall McCullum: "Wir haben unseren Gameplan ausgeführt und im letzten Viertel war es nur noch: kämpfen. Heute hat das für uns funktioniert."

Basketball LIVE bei MagentaSport

Donnerstag, 25.11.2021

EuroLeague

Ab 17.45 Uhr: ZSKA Moskau - FC BAYERN MÜNCHEN

Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce - Anadolu Efes

Ab 20.15 Uhr: ALBA BERLIN - Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos - Zenit St. Petersburg, Baskonia - Real Madrid

WM-Qualifikation

Ab 18.45 Uhr: DEUTSCHLAND - Estland

Freitag, 26.11.2021

EuroLeague

Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - UNICS Kasan

Ab 19.45 Uhr: AS Monaco - Villeurbanne

Ab 20.15 Uhr: Mailand - Olympiakos Piräus

Ab 20.45 Uhr: FC Barcelona - Zalgiris Kaunas

Quelle: MagentaSport (ots)