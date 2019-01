Salihamidzic: „Wir passen auf Davies auf“

Ab Januar 2019 ist Zugang Alphonso Davies einsatzberechtigt für den FC Bayern.

Vor dem Trainingslager in Doha spricht Sportdirektor Hasan Salihamidzic über den kanadischen Youngster. „Grundsätzlich ist er ein Riesen-Talent. Alphonso ist ein Super-Junge, ein Super-Charakter. Er ist hungrig und will zeigen, was er kann“, sagt Salihamidzic zu SPORT BILD: „Wir werden auf Alphonso aufpassen, keinen Hype um ihn machen. Es ist ganz wichtig, dass er in Ruhe aufgebaut wird und sich an die Bundesliga gewöhnen kann. Wenn wir ihm genug Zeit geben, hat er ein Riesen-Potenzial, um hier große Leistungen zu bringen.“



Quelle: SPORT BILD