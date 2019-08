Martin Hinteregger wechselt zu Eintracht Frankfurt

Die Verpflichtung von Martin Hinteregger ist perfekt. Der Österreicher unterschreibt bei der Eintracht bis zum Sommer 2024.

Eintracht Frankfurt kann in dieser Saison auf Martin Hinteregger zählen. Der österreichische Nationalspieler, der bereits im vergangenen halben Jahr auf Leihbasis für die Adlerträger spielte, kommt nun fix vom FC Augsburg an den Main. In Frankfurt unterschrieb Hinteregger einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Die Vertragslaufzeit ist ein klares Signal: Wir wollen unseren Kader nachhaltig gestalten", sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: "Martin hat in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt, dass er ein Gewinn für uns ist.“

Martin Hinteregger wurde am 7. September 1992 in Sankt Veit an der Glan in Österreich geboren. Nachdem der Innenverteidiger in Sirnitz im Kindheitsalter spielte, wechselte er zu Salzburg. Mit den Mozartstädtern wurde er 2012, 2014 und 2015 Österreichischer Meister. In der Saison 2016/2017 wechselte er auf Leihbasis zu Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga.

„Ans Herz gewachsen“

„Die Eintracht ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das letzte halbe Jahr war unglaublich und ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt. Daher bin ich froh, dass der Wechsel geklappt hat“, sagt Hinteregger, der heute im Anschluss an das Spiel mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Windischgarsten reist und seine Arbeit bei der Eintracht aufnehmen wird.

Quelle: Eintracht Frankfurt Fußball AG