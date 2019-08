DFB-Pokal: Dortmund, Gladbach und Nürnberg eine Runde weiter

In der 1. Runde des DFB-Pokals hat Borussia Dortmund gegen den Drittligisten KFC Uerdingen mit 2:0 gewonnen.

Obwohl es zur Halbzeit noch 0:0 stand, war schon da ein deutliches Chancenplus der Borussen erkennbar. Im zweiten Durchgang trafen Marco Reus (49.) und Paco Alcácer (69. Minute) verdient.



Die parallel ausgetragene Partie zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg war wesentlich ausgeglichener, sie endete 0:1. Dortmund und Nürnberg sind in der 2. Runde.



Die ebenfalls parallel geplante Partie zwischen dem SV Sandhausen und Borussia Mönchengladbach wurde wegen heftigen Regens um 45 Minuten verschoben.

Gladbach gewinnt gegen Sandhausen



In der 1. Runde des DFB-Pokals hat Borussia Mönchengladbach gegen den SV Sandhausen mit 1:0 gewonnen und ist weiter. Marcus Thuram erzielte in der 19. Minute den entscheidenden Treffer. Danach hatte Gladbach Mühe, die Führung zu verteidigen. In der zweiten Halbzeit zog sich der Bundesligist immer weiter zurück, obwohl von Sandhausen auch nicht viel offensiv zu befürchten war.

