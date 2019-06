Pelé: „Es ist schwierig geworden, Neymar zu verteidigen“

Angesichts der aktuellen Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Neymar gehen Brasiliens Legenden immer mehr auf Distanz zu ihrem Landsmann.

Der dreimalige Weltmeister Pelé (78) sagt zu SPORT BILD: „Es ist schwierig geworden, Neymar nach allem, was er außer Fußballspielen macht, zu verteidigen. Ich bin mit ihm zweimal in Europa zusammengekommen und habe ihm gesagt: ‚Junge, dieses Talent hat dir Gott gegeben. Aber was du angestellt hast, macht die Sache kompliziert.‘“



Zico (66), der in Brasilien auch „der weiße Pelé“ genannt wird, sagt: „Neymar muss sich mehr auf das Professionelle im Fußball konzentrieren, um etwas Wichtiges zu gewinnen wie den Goldenen Ball.“

Quelle: SPORT BILD