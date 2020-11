2. Bundesliga: Nürnberg siegt deutlich in Osnabrück

Zum Abschluss des achten Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg klar mit 4:1 in Osnabrück gewonnen.

Vor der Begegnung hegte das bis dato in dieser Saison ungeschlagene Überraschungsteam aus Osnabrück leichte Hoffnungen, mit einem Sieg auf einen direkten Aufstiegsrang zu springen, waren sie doch mit 13 Punkten aus bisher zehn Spielen exzellent in die Saison gestartet. Das wussten auch die Nürnberger und setzten in der Abendpartie auf ein schnelles Umschaltspiel. Und die Taktik der Nürnberger zeigte Wirkung. Erst traf Schäffler nach einer scharfen Hereingabe (25.), kurze Zeit später erhöhte Nürnberger aus spitzem Winkel (29.). Als dann Lohkemper nach einem schnellen Konter auch noch zum 3:0 traf (43.), schienen die Nürnberger mit dem Fluch der vergangenen fünf Partien zu brechen, in denen sie jedes Mal noch eine Führung verspielten. Das sollte heute nicht passieren, denn nach dem Seitenwechsel war es erneut Schäffler, der aus kurzer Distanz einschob (71.). In der Nachspielzeit durfte dann noch der Ex-Nürnberger Kerk Ergebniskosmetik betreiben. Einen von Nürnberg-Verteidiger Sorg verursachten Elfmeter verwandelte Kerk sicher (90.+1).



Durch den Sieg schiebt sich Nürnberg auf Platz zehn, Osnabrück ist Sechster.





Quelle: dts Nachrichtenagentur