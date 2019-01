Höhere Beitragsforderungen der ‚GEZ-Funktionäre‘ sind unverschämt – keine Reformbereitschaft in Sicht

Nachdem ZDF-Intendant Bellut zum Jahreswechsel Qualitätseinbußen im Staatsfernsehen für den Fall einer ausbleibenden Erhöhung der Zwangsbeiträge angekündigt hatte, brachte der ARD-Vorsitzende Wilhelm gar eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ins Spiel.

Für den Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Brandner, können derartige Forderungen nur noch als „unverschämt und größenwahnsinnig“ bezeichnet werden: „Gerade zu den Festtagen hat sich der öffentliche Rundfunk wieder von seiner typischen Seite gezeigt. Da stellt sich der Bürger zurecht die Frage, was an dieser ‚Qualität‘, die ich nicht erkennen kann, so teuer sein soll, gab so doch überwiegend Kost aus der Konserve. Und das für knapp neun Milliarden Euro jährlich.

Der öffentliche Rundfunk in seinen jetzigen Ausmaßen und Auswüchsen muss abgeschafft, die gänzlich überdimensionierten, krakenhaften Strukturen und Vorstellungen müssen aufbebrochen, die völlig überzogenen Gehälter und die Altersversorgung eingedampft werden. Reformierbar ist da nichts. Danach kann man dann über den Neuaufbau eines kleinen öffentlichen Rundfunkangebotes ohne Zwangsabgabe nachdenken. Das wird in Angriff genommen und umgesetzt, sobald die AfD in einer Landesregierung ist. Die Erhöhung der Beiträge wird dann gewiss kein Thema mehr sein. Im Gegenteil: Die werden abgeschafft!“

Quelle: AfD Deutschland