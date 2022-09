AfD-Abgeordnete planen Reise in Ostukraine

Mehrere AfD-Abgeordnete bereisen eigenen Angaben zufolge derzeit Russland. Geplant sei auch ein Besuch der Ostukraine, teilte die AfD-Fraktion im sachsen-anhaltinischen Landtag am Montag mit. Gemeint ist offenkundig ein Besuch der abtrünnigen Gebiete der Ukraine, zum Beispiel des Donbass. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zur Delegation gehören unter anderem die Landtagsabgeordneten Daniel Wald und Hans-Thomas Tillschneider, hieß es in der Erklärung. Ziel der Gruppe sei es, sich ein eigenes Bild der humanitären Lage zu machen.

Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrei Melnik, griff die Politiker der AfD sofort nach Bekanntwerden der Reise auf seinem Twitter scharf an. Er warf ihnen vor, mit dem geplanten Besuch in die russisch besetzten Gebiete in der Ostukraine den russischen "Vernichtungskrieg" zu unterstützen. Laut Melnik gehören auch nordrhein-westfälische AfD-Abgeordnete zur Reisegruppe."

Quelle: RT DE