Höcke: Mit Corona Leben statt ständige Einschränkungen!

Bezugnehmend auf die aktuellen Ergebnisse der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz äußert sich der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Björn Höcke: „Nachdem das Bundesverfassungsgericht der deutschen Politik einen Freifahrtschein ausgestellt hat, geht es heute munter weiter in die historische Sackgasse der etablierten Corona-Politik."

Höcke weiter: "Es gibt einfach von allem noch mehr, was bisher schon nicht geholfen hat: noch mehr Druck auf Ungeimpfte, noch mehr Impfungen mit nicht ausgetestetem und unzuverlässigem Impfstoff, noch weniger Kundschaft für den gebeutelten Einzelhandel. Und in Treue fest stehen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin weiterhin auch zum „Goldstandard“ ihrer Corona-Politik, der heiligen Inzidenz! Die Realität zählt nicht, wenn die Ideologie stimmt, scheint die Maxime von Merkel & Co. zu sein.

Statt chinesische Verhältnisse zu zementieren, werden wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Dazu braucht es prophylaktische, kurative Behandlungsmethoden und ein leistungsfähiges Gesundheitssystem mit motiviertem Personal. Vor allem aber braucht es ein gesundes Immunsystem, gute Ernährung, viel Bewegung, wenig Streß und ein Ende eines Ausnahmezustandes, der die Menschen verzweifeln läßt.“

Quelle: AfD Deutschland