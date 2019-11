Carsten Linnemann (CDU): "Wir brauchen glasklare Positionen"

Der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, fordert beim CDU-Parteitag Positionsdebatten. Im Inforadio vom rbb sagte er am Freitag, wichtig sei es, endlich von den Personaldebatten wegzukommen. Vielmehr müsse deutlich gemacht werden, für welche Positionen die CDU stehe.

"Die CDU muss die Partei sein, die die Vision für die nächsten 20er Jahre entwickelt. Da reicht es nicht aus, wenn die einen für Friedrich Merz sind, die anderen für Jens Spahn und so weiter". In diesem Prozess sei es wichtig, gemeinsam als Mannschaft aufzutreten. Während des Bundesparteitags in Leipzig stehen laut Linnemann viele Themen an wie "starker Rechtsstaat, Wettbewerbsfähigkeit, Bildung, oder mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt". Dazu betont er: "Diese Themen müssen wir mit konkreten Punkten verknüpfen." Der 32. Parteitag der CDU Deutschlands findet am 22. und 23. November in Leipzig statt.

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)