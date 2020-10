Reul hält Abriegelung von Risikogebieten für nicht vorstellbar

Nordrhein-Westfalen hat Überlegungen für eine Abriegelung besonders von Corona betroffener Regionen eine klare Absage erteilt. "Risikogebiete ganz abzuriegeln, ist für mich nicht vorstellbar", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Das scheitere praktisch bereits an der Größe der Gebiete und damit am Personalaufwand. "Sie können Städte in Nordrhein-Westfalen nicht einfach dichtmachen", unterstrich Reul. Schwerer wögen noch die rechtlichen Aspekte. "Eine solch immense Einschränkung der Freizügigkeit ist für mich nicht verhältnismäßig und würde sicher von den Gerichten kassiert werden", betonte der CDU-Politiker. "Statt immer neue Horrorszenarien auszumalen, sollten wir vernünftig und mit Bedacht die beschlossenen Maßnahmen umsetzen", empfahl der Minister.



Quelle: Rheinische Post (ots)