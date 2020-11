Polizei löst "Querdenken"-Demo in Leipzig auf

Die Polizei hat eine "Querdenken"-Demo in Leipzig gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorzeitig aufgelöst. "Da der Versammlungsleiter auf dem Augustusplatz in Leipzig den Aufforderungen nach Auflösung nicht nachkam, wird die Versammlung nun durch die Stadt Leipzig beendet. Trotz Aufforderungen wurden die Auflagen nicht eingehalten", teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Die Beamten hatten die Demonstranten und den Veranstalter zuvor wiederholt vergeblich darauf hingewiesen, Abstände und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes einzuhalten. Vor der Auflösung hatten die Beamten zudem von "verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Versammlungsteilnehmern" berichtet. Quelle: dts Nachrichtenagentur Anmerkung der ExtremNews Redaktion: Nach der sogenannten Auflösung fand ein friedlicher Umzug durch die Stadt statt, weil es den Polizisten nicht möglich war die Vielzahl an Demonstranten zu stoppen.



