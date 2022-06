Minich: Vorstand gewählt, Parteitag beendet: „Jetzt geht es an die Arbeit!“

Zuversicht und Aufbruchstimmung: Was der alte und neue Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla, auf dem Bundesparteitag in Riesa beschwor, ist bis in die Landesverbände durchgeschlagen. Der stellvertretende Landeschef der AfD in Bremen, Sergej Minich, hat das deutlich wahrgenommen. „Es ist ein generell richtungweisender Parteitag und ich hoffe, dass er auch Früchte trägt“, so der Wirtschaftsingenieur im AfD-TV-Interview vor Ort.

In Bremen ist die AfD derzeit mit fünf Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten. An der Spitze der Landespartei ist es auch an Minich, die Mitglieder zusammenzuhalten. Deshalb wird er auch die Stimmung aus Riesa mit nach Hause nehmen. „Ich bin mit dem neuen Bundesvorstand tatsächlich zufrieden. Jetzt geht es an die Arbeit und ich messe den Vorstand dann auch an den Ergebnissen.“ Als besonders positiv wertet der 35-Jährige, dass auch der Parteinachwuchs einen Platz im Vorstand bekommen hat: Gleich zwei Mitglieder kommen aus der Jugendorganisation, der Jungen Alternativen. Carlo Clemens und Dennis Hohloch wertet er als aktive und bekannte Persönlichkeiten. Dass sie dabei sind, freue ihn auch für die Parteijugend, sagt Sergej Minich. Sehen Sie hier das Interview:

Quelle: AfD Deutschland