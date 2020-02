CDU-Chefin: Technikspielzeug auch für Mädchen ansprechend machen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich dafür ausgesprochen, Technikspielzeug mehr am Interesse von Mädchen auszurichten. "Lasst doch Mädchen einen Pferdestall bauen, wenn sie das mehr interessiert als das Raumschiff. Wenn das ihr Weg zur Ingenieurin und Architektin ist, gut!", sagte Kramp-Karrenbauer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Die CDU-Vize-Vorsitzende Silvia Breher sagte, die klassischen Rollenbilder seien immer noch vorhanden. "Es fängt ja früh an mit diesem Mädchen-Jungs-Getue. Spielsachen und Bücher sind rosa oder blau. Technik gibt es nur in Blau. Mädchen, die sich für Technik interessieren, müssen blaue Raumschiffe zusammenbauen. So wird ihr Interesse nicht gefördert." Auch anderswo würden Mädchen auf klassische Rollen reduziert. So seien ihre Töchter beim Kauf von Schreibtischstühlen als künftige Chefsekretärinnen angesprochen worden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur