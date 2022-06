Scholz startet wöchentlichen Video-Podcast

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich künftig wöchentlich per Videobotschaft an die Bürger wenden. Nach Angaben der Bundesregierung soll es in der Regel am Samstagvormittag um ein zentrales Thema gehen.

Die Videos sollen auf der Internetseite der Bundesregierung sowie über soziale Medien veröffentlicht werden. Der Kanzler folgt damit einer Tradition, die es auch schon in den vergangenen Legislaturperioden gegeben hatte. Scholz` Vorgängerin Angela Merkel (CDU) hatte sich ebenfalls in der Regel wöchentlich im Rahmen eines Video-Podcasts zu aktuellen Themen geäußert. Insgesamt gab es davon über 600 Folgen. Quelle: dts Nachrichtenagentur