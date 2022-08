Lena Kotré: CDU-Stübgen hat offenbar alle moralischen Überlegungen über Bord geworfen

Am Personalrat vorbei wurde kürzlich der Arbeitsvertrag der Büroleiterin des brandenburgischen Innenministers und Vize-Ministerpräsidenten Stübgen entfristet. In einer neuen Regierung müsste sie also entweder mit der vertrauensvollen Aufgabe bei Stübgens Nachfolger betraut werden oder sie würde ohne diese Arbeit gleichermaßen entlohnt. Hinzu kommt, dass die jetzige Büroleiterin vorher bei der CDU-Landtagsfraktion angestellt war.

Die CDU macht sich einmal mehr den Staat zur Beute. Die Innenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Lena Kotré, kommentiert wie folgt: „Die Entfristung des Arbeitsvertrages der Büroleiterin von Innenminister Stübgen ist ein weiterer Mosaikstein davon, wie sich die Altparteien den Staat zur Beute machen.

Während die damals in der CDU befindliche Opposition ein derartiges Verhalten des früheren linken Justizministers noch scharf kritisiert hat, scheinen nun alle moralischen Überlegungen über Bord geworfen. Ausbaden darf dies nun wieder einmal der Steuerzahler.“ Quelle: AfD Deutschland