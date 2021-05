Parallelen zu „House of Cards“?: Wahlkampf-Video von Olaf Scholz verunsichert Netz

Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat mit einer Szene in seinem Wahlkampf-Clip für Aufregung gesorgt. Viele User zogen sofort Parallelen zur US-Politikserie „House of Cards“. Doch war das Absicht, fragt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "In der Netflix-Serie „House of Cards“ verkörpert Kevin Spacey den skrupellosen Politiker Francis J. Underwood, der auf dem Bildschirm ab und zu beim Training an seinem Rudergerät gezeigt wird.

Das gleiche Sportgerät taucht auch in dem Werbeclip von Olaf Scholz auf. Auf dieses Detail wurden die Internet-User sofort aufmerksam.



Scherzhaft wurde die Szene als „Deutsches House of Cards“ betitelt und Olaf Scholz als der „Deutsche Frank Underwood“ bezeichnet.

Ob diese Szene überhaupt so interpretiert werden soll, ist fraglich. Denn Olaf Scholz gilt bekanntlich als begeisterter Ruderer, wie auch seine Beiträge in seinem Twitter-Profil belegen."

