Insa: CSU in Bayern so stark wie unter Söder noch nie

Die CSU erreicht in einer neuen Insa-Umfrage ihren besten Wert seit sechs Jahren. In der Befragung des Instituts für die Montagausgabe der "Bild-Zeitung" kommt die Partei in Bayern auf 43 Prozent der Stimmen.

Einen besseren Wert hatten die Christsozialen im Freistaat unter Markus Söder als Parteichef noch nie. Bei den Landtagswahlen und der Bundestagswahl seit seiner Amtsübernahme 2018 lagen die Ergebnisse immer unter 38 Prozent.



Verlierer sind laut der neuen Umfrage die Freien Wähler. Sie stehen in der Umfrage bei 11 Prozent. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr holten sie noch 15,8 Prozent. Zulegen kann auch die AfD in Bayern, sie steigert sich auf 18 Prozent - nach 14,6 Prozent bei der Wahl vor einem Jahr.



Die Grünen kommen auf 10 Prozent, die SPD auf acht Prozent. Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) erreicht in Bayern fünf Prozent und könnte auf den Einzug in den bayerischen Landtag hoffen.



Datenbasis: Für die "Bild-Zeitung" hatte Insa vom 7. bis zum 14. Oktober 1.000 Wähler in Bayern befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur