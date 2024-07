AfD: Wärmepumpen-Verkauf bricht ein: Habeck ist ein Mann des totalen Scheiterns!

Während die Prognosen der AfD sich bestätigen, lagen die Grünen und ihr Wirtschaftsminister Habeck wieder einmal auf ganzer Linie falsch: Habecks „Heizungswende“ funktioniert nicht, der Verkauf von Wärmepumpen ist massiv eingebrochen. Mit rund 90.000 verkauften Wärmepumpen im ersten Halbjahr 2024 ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Rückgang um satte 54 Prozent zu verzeichnen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Einbrüche gibt es auch bei der Wärmeerzeugung mit Biomasse (minus 74 Prozent) und bei Gasheizungen (minus 41 Prozent). Ausgerechnet bei den Ölheizungen, die die Grünen mit ihrer Verbotspolitik aus Deutschland verbannen wollen, gibt es einen kleinen Boom (plus 14 Prozent).

Über diese Entwicklung kann auch nur überrascht sein, wenn man wie Robert Habeck von den technischen Gegebenheiten bei der Wärmeerzeugung genauso wenig versteht wie vom Thema Insolvenzen. In Abwandlung eines ebenso berüchtigten wie wirren Habeck-Satzes könnte man sagen: Es ist nicht so, dass Wärmepumpen zu völligen Ladenhütern werden – es werden nur kaum noch welche verkauft. Kaum ein Hausbesitzer will eben seine funktionstüchtige Heizung für fünfstellige Summen gegen eine Wärmepumpe eintauschen. Die vermeintlich „klimafreundlichen“ Wärmepumpen sind teuer, unsicher und umweltschädlich.

Am selben Tag vermelden die Medien übrigens, dass die E-Auto-Bestellungen durch Privatkunden im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 47 Prozent eingebrochen sind. Auch hier war das gleiche Schema zu beobachten: Die inkompetenten Grünen agierten als fanatische Unterstützer von E-Autos, während die technischen und ökonomischen Vorbehalte der AfD in den Wind geschlagen wurden – und am Ende behielten wir wieder Recht.

Man kann es wirklich ohne Übertreibung sagen: Alles, was Habeck und die Ampel-Regierung angefasst haben, wurde bislang zum völligen Desaster. Diese Regierung des Pfuschs, der Inkompetenz und der Skandale sollte schnellstmöglich Platz machen für die AfD. Denn wir verfügen schlichtweg über Experten, die im Unterschied zu den Grünen und ihren schwarzen, roten und gelben Steigbügelhaltern wirtschaftlichen Sachverstand mitbringen und wissen, wovon sie sprechen!"

Quelle: AfD Deutschland