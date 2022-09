AfD: Unser Land zuerst! 7 Tage Deutschland

Keine schöne Woche für die Ampel und ihren unfassbar peinlich agierenden Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Vor allem er ist das Ziel heftiger Kritik von der AfD. Darüber sprechen wir heute mit dem stellvertretenden AfD-Bundessprecher und Haushaltspolitiker Peter Boehringer (ab Minute 08:10) und dem wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm (ab Minute 00:55).

Und wir sind in der Bundespressekonferenz, in der in dieser Woche die AfD ihre Herbstoffensive unter dem Titel „Unser Land zuerst“ vorgestellt hat und hören dort von den Bundessprechern Alice Weidel und Tino Chrupalla (ab Minute 16:18).

Quelle: AfD Deutschland