Karliczek will mit dem "Futurium" Zukunftsängsten entgegentreten und lobt Fridays for future

Bundesbildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) erwartet vom "Futurium", dass es den Besuchern Zukunftsängste nimmt. Die Skepsis gegenüber neuen Technologien resultiere daraus, "dass sich viele Menschen nicht vorstellen können, wie moderne Technik unser Leben verbessern kann", sagte Karliczek dem "Tagesspiegel" in einem Interview zur Eröffnung des Ausstellungs- und Veranstaltungshauses in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs an diesem Donnerstag.

Zur Schülerbewegung "Fridays for Future", die die Politik vehement zum Handeln auffordert, sagte Karliczek: Wenn ihr Ministerium nicht seit vielen Jahren die Forschung zum Klimawandel vorangetrieben hätte, "dann gäbe es das heutige Wissen über den Klimawandel nicht in dieser Form". Gleichzeitig betont die Bundesbildungsministerin, dass Forschungs- und Entwicklungsprojekte und etwa die Digitalisierung der Mobilität mit Bus, Bahn und E-Bikes wiederum "dank ,Fridays for Future' jetzt ganz anderen Rückenwind in der Bevölkerung" hätten. Quelle: Der Tagesspiegel (ots)



