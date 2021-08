Scholz will auch als Kanzler nicht SPD-Chef werden

Olaf Scholz würde sich selbst als Kanzler nicht erneut um den SPD-Vorsitz bemühen. "Das habe ich klar ausgeschlossen. Ich trete an, Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", sagte Scholz im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Auch als möglichen Co-Parteichef an der Seite von Saskia Esken, die sich auf dem Parteitag im Herbst bestätigen lassen will, sieht sich Scholz nicht: "Nein, unsere Arbeitsteilung funktioniert sehr gut", sagte er auf eine entsprechende Nachfrage.

Sollte sich die SPD nach der Wahl an Koalitionsverhandlungen beteiligen, erwartet der Kandidat keine Konflikte mit der SPD-Parteispitze, die formal die Verhandlungshoheit hätte: "Seit mehr als anderthalb Jahren arbeiten wir in der SPD-Spitze eng und vertrauensvoll zusammen - die beiden Vorsitzenden, der Fraktionschef, der Generalsekretär und ich. Wir sind ein gutes Team und in vielen Fragen sehr einig."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)