CDU in Brandenburg und Sachsen: Kein Landtagswahlkampf mit Maaßen

Die sächsische und die brandenburgische CDU planen ihre Landtagswahlkämpfe ohne Auftritte des Ex-Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen. "Vom Landesverband wurde er nicht angefragt", sagte Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

Dies werde auch so bleiben. Der Geschäftsführer der Sachsen-CDU, Conrad Clemens, sagte zur Frage nach Auftritten Maaßens im Landtagswahlkampf: "Die Sächsische Union hat keine geplant." Auftritte Maaßens auf Veranstaltungen einzelner Landtagsabgeordneter oder auf Einladung von Untergliederungen der CDU sind dadurch nicht ausgeschlossen. Der Sprecher der rechtskonservativen Werteunion, Alexander Mitsch, sagte, es gebe viele Anfragen von örtlichen Verbänden und Landtagskandidaten nach Terminen mit dem Ex-Verfassungsschutzchef. Maaßen, der seit Langem CDU-Mitglied ist, ist der Werteunion vor einigen Wochen beigetreten. Das Nachrichtenmagazin Focus hatte zuvor berichtet, Maaßen werde sich für die CDU in den anstehenden Wahlkämpfen in Ostdeutschland engagieren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur