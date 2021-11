Es reicht: Spahn will Quasi-„Lockdown“ für Ungeimpfte im ganzen Jahr 2022!

Wie bitte? Wurde nicht eben noch von sämtlichen Altparteien ein baldiger „Freiheitstag“ in Aussicht gestellt? Anstatt dieses Versprechen umzusetzen, setzt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem bodenlosen Wählerbetrug noch die Krone auf: Der von Skandalen umwitterte Chaos-Minister fordert eine Art Quasi-„Lockdown“ für Ungeimpfte im kompletten Jahr 2022! Dies berichtet die AfD unter Verweis auf Medienberichte.

Weiter berichtet die AfD: Laut Medienberichten sagte Spahn in einer Gesprächsrunde seines Ministeriums mit Blick auf das Jahr 2022: „Wenn Du irgendwie mehr tun willst als Dein Rathaus oder Deinen Supermarkt besuchen, dann musst Du geimpft sein.“



Was in diesen Worten auch wieder ins Auge sticht, ist die zynische, geradezu hämische Formulierungsweise, die deutlich zeigt, dass es hier in keiner Weise um Gesundheitsschutz geht, sondern um gezielte gesellschaftliche Spaltung, um gewollte Provokation und Demütigung. Von dieser Spaltung haben wir aber längst die Nase voll.

Quelle: AfD Deutschland