Gerrit Huy: Deutscher Mindestlohn für ausländische Saisonarbeiter ist Untergang deutscher Obst- und Gemüsebauern

Das Bundesarbeitsministerium unter Ministerin Bärbel Bas lehnt Ausnahmen vom Mindestlohn für Saisonarbeiter ab. Eine Herabsetzung des Mindestlohns nur für kurzfristig beschäftigte Saisonarbeitskräfte würde sowohl nach nationalem als auch nach europäischem Recht eine unzulässige Diskriminierung darstellen, für die es keinen sachlichen Grund gibt, sagte ein Sprecher des SPD-geführten Ministeriums dem Tagesspiegel.

Dazu erklärt die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy: „Würde die Bundesarbeitsministerin die Sorgen der Spargel-, Obst- und Gemüsebetriebe ernst nehmen und verstehen, würde sie viele sachliche Gründe erkennen. Ausländische Saisonarbeiter befinden sich in den wenigen Wochen ihrer Tätigkeit in Deutschland in ganz anderen Lebensverhältnissen als deutsche Beschäftigte, die immer hier leben.

Für sie ist der Auslandseinsatz auch bei geringerem Lohn äußerst attraktiv, sonst würden sie nicht kommen. Bei der Konkurrenz in Spanien liegt der Mindestlohn bei 8,37 Euro pro Stunde. Ausländische Saisonarbeiter werden dort oft noch weit unter dem Mindestlohn bezahlt. Schon jetzt gibt jeden Tag ein Betrieb wegen zu hoher Kosten auf. Die AfD-Bundestagsfraktion fordert daher Ausnahmeregelungen beim gesetzlichen Mindestlohn für ausländische Erntehelfer (Drs. 20/11940). Wenn Ministerin Bas, die den Stundenlohn für alle am liebsten noch in diesem Jahr auf 15 Euro festsetzen würde, nicht noch einmal in sich geht, wird sie als Totengräberin des deutschen Spargel-, Obst- und Weinbaus in die Geschichte eingehen.“

Quelle: AfD Deutschland