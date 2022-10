INSA: Ampel im Bund weiter ohne Mehrheit

Die Ampel-Regierung im Bund verfehlt im aktuellen INSA-Meinungstrend weiterhin eine parlamentarische Mehrheit. SPD (19,5 Prozent) und Grüne (19 Prozent) gewinnen je einen halben Prozentpunkt hinzu, während FDP (7,5 Prozent) und Linke (5 Prozent) je einen halben Punkt verlieren, so die Erhebung für die "Bild".

CDU/CSU (27,5 Prozent) und AfD (15 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf 6,5 Prozent. Die Ampel-Koalition hat also zusammen nur 46 Prozent. Eine Große Koalition käme mit zusammen 47 Prozent hingegen auf eine äußert knappe parlamentarische Mehrheit. "Trotz leichter Gewinne von SPD und Grünen, hat die Ampel keine Mehrheit", sagte INSA-Chef Hermann Binkert. "Linke und FDP, die in Niedersachsen den Einzug in den Landtag verfehlten, verlieren auch im Bund."

Datenbasis: Für die Erhebung wurden vom 4. bis zum 10. Oktober insgesamt 2.005 Bürger befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur